Nach vielen Jahren am Bass für die New Yorker Hardcore-Band Madball steigt Jorge Guerra aus. Gründe seien das abgeflachte Tempo und wenige Geld.

Stark an Tempo verloren Madball-Bassist Jorge „Hoya Roc“ Guerra hat bekanntgegeben, dass er nach 30 Jahren die Band verlassen wird. Guerra verkündete die Nachricht im One Life One Chance Podcast und erklärte, dass er die Band verlässt, weil Madball im Lauf der Jahre zu stark an Tempo verloren haben. Guerra sagte im Podcast ebenfalls, er werde dennoch die verbleibenden Europatermine der Band spielen. Außerdem stellte der langjährige Bassist klar, dass es keine Spannungen zwischen ihm und seinen bald ehemaligen Band-Kollegen gibt. „Mir stehen noch zwei Europatourneen bevor, und dann ist Schluss, okay?“, sagte Guerra im Podcast. „Ein Gruß an die…