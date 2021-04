Nachdem Phil Anselmo mit seinen Illegals bereits gelegentlich bei Liveshows Songs seiner Ex-Band eingestreut hatte, kommt nun ein komplettes Pantera-Set.

Philip H. Anselmo And The Illegals werden am Freitag, den 9. April 2021, ein spezielles Live-Event streamen. Für die "A Vulgar Display Of Pantera" genannte Live-Performance ist geplant, ausgewählte Pantera-Songs der fünf Klassikeralben COWBOYS FROM HELL, VULGAR DISPLAY OF POWER, FAR BEYOND DRIVEN, THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL und REINVENTING THE STEEL zu spielen. Als Opener fungieren die australischen King Parrot. Beginnen wird das Ganze um 00:00, wobei Phil Anselmo mit den Illegals um 01:00 die Bühne betritt. Über Video on demand ist die Show ab Montag, den 12.04.2021, ab 16:59 Uhr verfügbar. Infos, Tickets und mehr findet ihr hier. Bislang…