Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum haben Freedom Call nichts von ihrer ansteckenden guten Laune eingebüßt. Zugleich muss man M.E.T.A.L. zugestehen: Das ist mehr als nur aufgedreht-fröhlicher Happy Metal, sondern kommt tatsächlich mit einigen schärferen Ecken und Kanten rüber. Zumindest für Freedom Call-Verhältnisse. ‘Ronin’ trägt epochale Züge, ‘Days Of Glory’ zündet ein Speed Metal-Feuerwerk, und ‘Fly With Us’ könnte so ähnlich auch von den Genre-Heroen Helloween stammen.

Natürlich könne Freedom Call zur Freude ihrer Fans nicht aus ihrer Haut, rocken mit hörbar breitem Grinsen durch ihr elftes Album und machen mit ‘One Step Into Wonderland’ und ‘111 – The Number Of The Angels’ auch keinen Hehl aus ihre positive Attitüde. Diese sollen sie sich auch bewahren, solange sie nicht vergessen, zwischendurch auch gerne mal die Härteschraube anzuziehen. Das nämlich tut M.E.T.A.L. gut, nimmt Kritikern den Wind aus den Segeln und wird trotzdem keinen Anhänger verschrecken.