Power Metal ist eigentlich immer ein Drahtseilakt – eine Band kann kraftvoll und majestätisch rüberkommen, aber eben auch schnell ins Kitschige abgleiten. Galderia haben bei dieser Nummer noch nicht das richtige Gleichgewicht gefunden. Zwar liefern die Franzosen auf ihrem Zweitwerk RETURN OF THE COSMIC MEN rein handwerklich dick ab, wobei das Quintett in jedem Track (unter anderem im furiosen ‘Celestial Harmony’ sowie dem Titelstück) auf eingängigste Melodien setzt.

Nur tragen sie gerne ziemlich dick auf: Die reichlich eingesetzten Synthesizer triefen unter anderem in ‘Living Forevermore’, ‘Shining Unity’ und ‘Pilgrim Of Love’ nur so vor Zuckersirup, ganz zu schweigen von der Ballade ‘Wake Up The World’. Geht die Formation um Sänger/Gitarrist und Song-Schreiber Sebastien Chabot ihre Sache direkter und riff-orientierter an (man höre zum Beispiel ‘High Up In The Air’, ‘Blue Aura’ und ‘Wake Up The World 2.0’), stellt sich die Sturzgefahr erst gar nicht. Ob die kosmischen Männer willkommen geheißen oder gleich wieder verabschiedet werden, bleibt am Ende Geschmacksfrage.