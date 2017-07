THE MOUNTAINS ARE BEAUTIFUL NOW

THE MOUNTAINS ARE BEAUTIFUL NOW wurde von dem isländischen Komponisten und Tontechniker Elvar Geir Sævarsson alias Glerakur ursprünglich nicht als eigenständiges Werk erschaffen, sondern inspiriert von und komponiert für das isländische Theaterstück ‘Fjalla-Eyvindur & Halla’. Der Soundtrack-Charakter der nun als Album veröffentlichen Songs ist stets präsent und äußert sich einerseits positiv durch cineastische Soundscapes, andererseits negativ, wenn sich die Weitläufigkeit der skizzierten Klanglandschaften in pure Langatmig- und Beliebigkeit verwandelt.

Absolut brillant ist es etwa, wie sich zu Beginn des Openers ‘Augun Opin’ die Akustikgitarre aus den Ambient-Weiten herausschält und anschließend von immer mehr Gitarrenschichten in einem fast schon pompösen Aufbau überdeckt wird. Begeistern kann auch der zweite Song ‘Can’t You Wait’, wenn das Schlagzeug einsetzt und den Koloss schwer und sludgig nach vorne treibt. Doch dann fällt THE MOUNTAINS ARE BEAUTIFUL NOW in ein Loch der Belanglosigkeit, aus dem sich erst das letzte Stück ‘Fagurt Er Á Fjöllum Núna’ mühsam herausarbeiten kann. Das kalt-mechanische Finale aus Feedback und Distortion, das alles dem Erdboden gleichmacht, ist es jedoch wert, zwischendurch den Mut nicht zu verlieren.