Als Band standen Godslave letztes Jahr kurz vor dem Aus. Anstatt aber die Thrash-Flinte ins Korn zu werfen, machten sie aus der Not eine Tugend, arbeiteten die Probleme auf und präsentieren mit POSITIVE AGGRESSIVE die Ergebnisse dieses schmerzhaften, aber lohnenden Prozesses. Das komplette Album dreht sich um die Frage, was man selbst tun kann, um eine Lage zu verbessern; wie man negative Energie in positive umwandelt und letztlich gestärkt aus problematischen Lebenssituationen hervorgeht. Diese Gedankenspiele verpacken die Saarbrückener im gewohnt zackig konzipierten Thrash Metal-Gewand, welches häufig das Overkill-Muster trägt und von teilweise genialen Gitarrenmelodielinien konterkariert wird.

In den besten Momenten wirkt POSITIVE AGGRESSIVE ebenso rasant wie episch. Der größte Fortschritt zu den letzten Veröffentlichungen fand jedoch im Gesangsbereich statt. Mag sein, dass Frontmann Thomas Pickard seine intimen Anschauungen diesmal besonders am Herzen lagen, aber so giftig, voluminös und gleichzeitig griffig hat man den Frontmann in seiner Karriere noch nie vernommen. Nicht alles auf dieser Scheibe glänzt, aber in Gänze stellt POSITIVE AGGRESSIVE eine echte Weiterentwicklung für Godslave dar.

