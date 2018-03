In Sachen Metal hat Saarbrücken nicht nur Powerwolf, sondern auch eine Ladung Thrash zu bieten: Godslave existieren unter diesem Namen (früher: Slavery) seit 2008 und stehen nicht erst seit WELCOME TO THE GREEN ZONE (2016) auf die Farbe von Overkill, sondern klingen in den besten Momenten ihres fünften Werks REBORN AGAIN auch wie die „Mean Green Killing Machine“ aus New Jersey. Das liegt vor allem an der zumeist stimmigen Alternation von stringentem und verspieltem Riffing der Saitenfraktion (‘Instrumental Illness’ zeigt deren Können losgelöst von Gesang).

Höhen und Tiefen durchschreitet dagegen Vokalist Tommy „The Slavegrunter“ Pickard: Er klingt am besten, wenn er sich in Höhe und Schrillheit an Sirene Bobby Blitz orientiert (‘Thrashed To The Max’ punktet zudem mit Bud Spencer-Zitaten), stößt in arg dahingeholzten Passagen und tieferen Lagen (‘Full Force Forward’, ‘Born To Fight’) jedoch an Grenzen. Stirnrunzeln provoziert auch die Auflockerung von ‘No Complaint’ mit einer Frauenstimme sowie der teilweise deutsch intonierte Bonustrack. Trotz aller Macken zeigt REBORN AGAIN definitiv Qualitäten und kitzelt in den Fingern passionierter Luftgitarristen.