Wenn sich Sunn O)))-Gründungsmitglied -Stephen O’Malley, Mayhem-Sänger Attila Csihar und Experimental-Musiker Oren Ambarchi zusammenschließen, kann man erwarten, dass sie nichts Geringeres tun als die Welt zu erschüttern. Folgerichtig ist ihr gemeinsames Album IMPASSABLE FEARS ein Angriff auf sämtliche Sinne – abstrakt, dicht, übersteuert.

Mit ihrer avantgardistischen Klangattacke aus verzerrten Gitarren-Sounds, virtuosem Drum-Spiel und ekstatischer Sprechgesang-Performance wirken die sechs Songs dieses Albums wie Teufelsaustreibung und -anbetung zugleich. Klassische Song-Strukturen sucht man hier vergebens, und auch sonst scheinen die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt während der 35 Minuten Spielzeit nicht zu gelten. Die Musiker spielen sich in einen trance-ähnlichen Zustand und verlieren sich so tief in mystischen Zwischenwelten, dass IMPASSABLE FEARS einen fast schon spirituell-ritualistischen Charakter bekommt.

Wenn etwa nach dem düster-verstörenden Titel-Track das Instrumentalstück ‘Eternal Endless Void’ die Seele streichelt, kann man das einfach nur als Magie bezeichnen. Auf dieser Reise den Anschluss zu halten, ist nicht immer einfach. Wem Sunn O))) nicht experimentell genug sind, der oder die hat allerdings gute Chancen.