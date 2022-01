Eskimo Callboy beim ESC? Das hätte was. Die Castrop-Rauxeler haben nun offiziell ihre Bewerbung inklusive des neuen Tracks ‘Pump It’ eingereicht.

[Update vom 18.11.2021:] Die Gerüchte (siehe Originalmeldung unten) haben sich bewahrheitet: Eskimo Callboy wollen tatsächlich nach Turin zum Eurovision Song Contest (ESC) fahren, um an dem Liedermacherwettbewerb teilzunehmen. Zu diesem haben sie nun offiziell ihre Bewerbung eingereicht, wie die Band nun in den sozialen Medien bestätigt (siehe unten). Der Song, den die Castrop-Rauxeler hierzu mit eingereicht haben, hört auf den Namen ‘Pump It’ und eine augenzwinkernde Hymne auf die Fitness- und Muckibuden-Community. Das zugehörige Video (siehe ebenfalls unten) haben Eskimo Callboy vor gerade einmal drei Tagen veröffentlicht -- doch der Clip konnte bereits über 1,5 Millionen Views verzeichnen. Wenn das…