Manowar führen sich mal wieder wie Manowar auf - und stehen mal wieder ziemlich alleine mit ihrer exklusiven Sicht der Dinge da.

Manowar haben bekanntlich ihren für Freitag, den 21. Juni angesetzten Auftritt beim französischen Hellfest abgesagt - wenige Stunden, bevor sie auf die Bühne gehen sollten. Laut den Veranstaltern befanden sich Band und Crew auf dem Festivalgelände, hätten dieses aber wieder verlassen. "Das Konzert wird aus Gründen jenseits unseres Willens nicht stattfinden", schrieben die Organisatoren. Nun liefern Joey DeMaio und Co. eine eigene Erklärung dafür, warum die Show ins Wasser gefallen ist (siehe Posts unten). In einem ersten Post behaupteten Manowar zunächst: "Die Hellfest-Organisatoren haben unsere Anstrengungen, eine epische Show auf die Beine zu stellen, behindert. Ungeachtet dessen, was ihr hören…