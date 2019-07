Hellscream bestehen aus Sänger Norman Skinner, den einige vielleicht von den Thrashern Imagika kennen dürften, sowie dem Gitarristen Dave Garcia, der seine Finger sonst für Cage über die Saiten flitzen lässt. HATE MACHINE ist das zweite Album ihres gemeinsamen Projekts, das tatsächlich Merkmale der genannten Haupt-Bands aufweist und nicht selten auch an neuere Iced Earth erinnert. Skinner stellt einmal mehr sein melodisches Talent unter Beweis (inklusive einiger hoher Schreie), kann bei Bedarf aber auch einen Gang höher schalten respektive brutaler zu Werke gehen.

Garcia fidelt sich einen amtlichen Wolf, verliert den Song dabei aber nie aus den Augen. Das Gesamtergebnis ist ein ordentliches Metal-Album mit einigen gelungenen Nummern, aber leider auch dem ein oder anderen Füller (‘Weight Of The World’, ‘Oubliette’, ‘Blood Rite’). Hätten sich die beiden Amis auf starke Songs wie ‘There Will Be Blood’, ‘Fire Starter’ oder ‘Slaves Of The Sand’ ver- und den Ballast weggelassen, wäre eine höhere Wertung dringewesen.