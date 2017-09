Als die einstigen Post Hardcore-Helden vor fünf Jahren ihr Comeback-Album EXISTER veröffentlichten, musste sich manch einer vielleicht noch an den am Rock gereiften Sound gewöhnen. 2017 hat sich Sänger/Gitarrist Chuck Ragan längst erfolgreich in seiner Solorolle des Boss-geschulten Folk Rock-Freunds etabliert und bringt das neue Album seiner Stamm-Band das Beste aus allen Welten zusammen. Erstmals in Eigenregie produziert, ist der Sound von LIGHT IT UP eine organische Offenbarung, von der insbesondere Jason Blacks willkommen präsente, melodisch pulsierende Basslinien wie auch Ragans heiseres Raspelorgan profitieren.

Klingt der bollernde Titel-Song wie ein Motörhead-Cover einer Pearl Jam-VITOLOGY-Nummer, erweist ‘Vultures’ dem UK-Punk seine Ehre oder rückt ‘Rabbit Key’ in die Nähe von Bad Religions THE DISSENT OF MAN (2010). Letzteres gilt ohnehin als guter Referenzpunkt, schließlich finden sich auch auf LIGHT IT UP Americana- und Roots-Rock-Einflüsse genauso wie ansteckende Singalongs zuhauf. Nummern wie ‘Never Going Back’, ‘Bury Your Idols’ oder ‘Hold Out’ schrauben den ohnehin schon beachtlichen Hymnenfaktor noch eine Stufe höher, während ‘High Class Catastrophe’ und ‘Take You Away’ mit der richtigen Springsteen-Attitüde glänzen. Ein besseres hemdsärmeliges Punk Rock-Album (im wahrsten Sinne des Wortes) wird es dieses Jahr wohl kaum geben.