Jinjer können wegen des Kriegs in der Ukraine nicht ihre anstehende US-Tournee spielen. Stattdessen wollen die Musiker vor Ort helfen.

Erst am 25. Februar hatten Jinjer vermeldet, dass sie ihrer ab Mitte März anstehenden US-Tournee weitere Konzerte hinzugefügt haben. In diesem Rahmen hätte das Quartett sogar an der "Knotfest Roadshow" von Slipknot teilgenommen. Doch angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine haben die Musiker besagte Tournee abgesagt. Dies hat die Spielstätte The Factory in Chesterfield, Missouri in den Sozialen Medien verkündet. Russische Fans schämen sich "Mit großer Traurigkeit sahen sich Jinjer gezwungen, ihre anstehenden Tourdaten in den Vereinigten Staaten abzusagen", heißt es in den Statement. "Während die Band und ihre Familien in Kiew wohnen, fokussieren sie sich auf die Sicherheit ihrer…