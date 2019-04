Chapeau: Die ‘Simpsons’-Metal-Band Okilly Dokilly tauchte auf dem Radar der Serienmacher auf und durfte am Ende einer Folge in Erscheinung treten.

Erinnert ihr euch noch an die Band Okilly Dokilly, die allesamt als ‘Simpsons’-Nachbar Ned Flanders auftreten und ihren Musikstil "Heavy Nedal" nennen? Großer Spaß. Das Quintett gelangte nun zu den bislang höchsten Ehren in ihrer Karriere. Denn am vergangenen Sonntag (7. April 2019) wurden die US-Amerikaner aus Phoenix, Arizona im Abspann der aktuellen ‘Simpsons’-Folge ‘I’m Just a Girl Who Can’t Say Doh’ gefeatured (Video siehe unten). "Stößchen!" bei den ‘Simpsons’ Die Serien-Produzenten haben dabei einfach einen Teil aus dem Video der Band zum Song ‘White Wine Spriter’ hergenommen (siehe noch weiter unten). Selbiges konnte bislang mehr als fünf Millionen Views verbuchen. Okilly Dokilly selbst…