Das Action-Adventure „The Last Of Us“ bekommt seine eigene Fernsehserie.

Bei „The Last Of Us“ handelt es sich um eine PlayStation-exklusive Gamingreihe, die in einer postapokalyptischen Welt spielt. Der erste Teil erschien 2013 für die PS3, wurde aber ein Jahr später dann auch als Remastered-Version für die PS4 neu veröffentlicht. Mit „The Last Of Us Part II“ steht außerdem die von Fans heiß erwartete Fortsetzung in den Startlöchern. Und auch eine Fernsehserie ist geplant. „The Last Of US“: TV-Serie bei HBO Jetzt wurde offiziell eine Serie angekündigt, die auf dem ersten Teil von „The Last Of Us“ basiert und vom US-Sender HBO produziert wird. Neil Druckman, Autor und Creative Director…