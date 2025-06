Bands, die auf vielen musikalischen Hochzeiten tanzen, sind aktuell so angesagt wie nie – siehe Sleep Token, Falling In Reverse oder The Butcher Sisters. Auch Jools aus Leicester dürften den Nerv der Zeit treffen, obgleich die Briten weniger metallisch zu Werke gehen. Das Sextett tobt sich vielmehr gehörig auf dem gesamten Spielfeld des Indie aus. In die kunterbunte Mischung auf ihrem Debütalbum VIOLENT DELIGHTS schmeißen die Newcomer eine ordentliche Ladung Melancholie sowie Verzweiflung und garnieren das Ganze mit reichlich Abgeklärtheit.

VIOLENT DELIGHTS bei Amazon

Auf druckvolle Gitarrenklänge und kratzbürstige Attitüden à la Maximo Park, Mannequin Pussy, Idles oder Amyl & The Sniffers trifft dabei nicht selten ein nonchalanter, für Künstler von der Insel typischer Sprechgesang, wie ihn Mike Skinner von The Streets populär gemacht hat. Jetzt wird aber wieder richtiger Metal aufgelegt!

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***