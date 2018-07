Nachdem der Venom Inc.-Musiker Jeff "Mantas" sich einem operativen Einsatz am Herzen unterziehen musste, ist er jetzt auf dem Weg der Besserung.

Venom-Gründungsmitglied und heutiger Venom Inc.-Gitarrist Jeff "Mantas" Dunn musste Anfang des Monats am Herzen Operiert werden. Der Eingriff war erfolgtreich. Venom Inc. veröffentlichten über Facebook eine Nachricht zum Gesundheitszustand de Gitarristen. Demnach sei der Musiker gerade in einer Apotheke gewesen, als ihn ein schrecklicher Schmerz überkam und ein Krankenwagen gerufen werden musste. In dem Post heißt es: Mir wurde gesagt, dass die Sanitäter und der Arzt für etwas mehr als fünf Minuten gekämpft haben, um mich zurück ins Leben zu holen. . . im Wesentlichen war ich im Krankenwagen gestorben. Als ich soweit stabilisiert war, dass ich mich bewegen konnte,…