Was erwarten wir von Knorkator im Jahr 2025? Genau das: WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE!. Mit diesem neuen Album (welches mit ‘Buchstabe 2025’, ‘Ich verachte Jugend­liche 2025’, ‘Liebeslied 2025’, ‘Hardcore 2025’ sowie ‘Ick wer zun Schwein 2025’ gleich fünf Neueinspielungen bereits bekannter Lieder enthält, welche „endlich mal so klingen sollen, wie sie es verdient haben“) präsentieren die Berliner einmal mehr den kompletten Kosmos menschlicher Emotion – von Liebe und Ekel über Hass und Zärtlichkeit bis hin zu kompletter geistiger Entgleisung. Es ist ein musikalisches Kaleidoskop, das mit Wucht, Witz und Wahnsinn arbeitet. In gewohnt wechselhafter Manier treffen NDH-Gewitter auf Synthie-Schnörkel, Absurdität auf Präzision, Nonsens auf Tiefgang. Mal wirkt das komisch, mal überdreht, dann wieder überraschend berührend, mitunter auch aufdringlich. Was man Knorkator hoch anrechnen muss: Die Band zieht ihr Ding seit drei Jahrzehnten durch – unbeirrt, unangepasst und mit einer Vehemenz, vor der man den Zylinder ziehen muss. WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE! ist der konsequente nächste Schritt im eigenen Universum. Wer Knorkator liebt, bekommt hiermit genau die Art von musikalischem Irrsinn, die sonst keiner so hinbekommt. Anstrengend ist es in ­machen Phasen aber auch.

***

***