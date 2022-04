In einer personalisierten Videobotschaft rekapituliert Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser kurz und knapp, was die Band in der Vergangenheit geleistet hat.

In einer kürzlich aufgenommenen Cameo-Videobotschaft, die von Jonathan Montenegro von Sobre La Dosis angefordert worden war, äußerte sich Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser über den anhaltenden musikalischen Einfluss der Band, insbesondere in der Metal-Szene. „Ich bin sehr stolz darauf, dass Sepultura nach fast 40 Jahren – wir sind jetzt bei 37 Jahren – Karriere noch immer relevant sind“, so Kisser. „Die Leute reden über unser altes Zeug, sie reden über unser neues Zeug. Wir haben eine sehr reichhaltige Geschichte mit einigen Änderungen in den Besetzungen und Charakteristika in der Musik. Mit dem brasilianischen Einfluss in unserer Musik, und so weiter. (…) Also,…