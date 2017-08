Progressive Rock , L’Anima/Just For Kicks (8 Songs / VÖ: 25.08.)

Bei unvorbelasteter Herangehensweise an dieses Debütalbum drängt sich in Anbetracht der immer wieder durchbrechenden, ungewöhnlich spanisch-folkloristisch geprägten Gitarrenarbeit sofort eine Vermutung auf, die sich nach kurzer Recherche auch gleich bestätigt: Richtig, beim Debüt dieses mittlerweile zur Band gereiften Projekts hat tatsächlich Breed 77-Gitarrist Pedro Caparros López seine flamenco-geschulten Flitzefinger im Spiel.

Zusammen mit Sänger Andy Mitchell, seines Zeichens von 2009 bis 2014 als Sänger für die langlebige britische Blues Rock-Institution The Yardbirds aktiv, lebt López auf DEPARTURES seine Passion für höchst anspruchsvollen und abgefahrenen Prog aus. Abgefahren insofern, da die Schere zwischen weitgehend melodisch gehaltenen Gesangslinien und extrem forderndem Instrumentalgefrickel zuweilen doch weit auseinanderklafft und es manchmal so klingt, als würde man zwei unterschiedliche Platten parallel laufen lassen.

In den besten Momenten, wie etwa dem Song ‘Hold Out’, entsteht aus dieser Diskrepanz und Dissonanz etwas unvergleichbar Eigenes. Was L’Anima an Innovationspunkten einheimsen, büßen sie aber auf der Hörspaßseite wieder ein: Auf Albumdauer fällt DEPARTURES mit seinem polyrhythmischen Freiformfeuerwerk zu anstrengend aus. Prog für sehr, sehr, sehr weit Fortgeschrittene und musikalisch Mutige.