Battle Beast mögen auf ihrem aktuellen Album NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS (2019) manch langjährigem Fan ein bisschen zu brav rübergekommen sein, doch der Erfolg und die Ohrwurmdichte geben ihnen recht. Und Sängerin Noora Louhimo ist ohnehin über alle Zweifel erhaben. Von ihrer feurigen Stimme lebt auch THE RECKONING, das Debütalbum des Projekts gemeinsam mit Smackbound-Sängerin Netta Laurenne. Krasse Metal-Ausbrüche wie zu frühen Battle Beast-Zeiten sind zwar auch hier eher die Ausnahme, aber ein kantiger Rock’n’Roll-Einfluss lässt sich nicht verleugnen. Pumpende Nummern wie ‘Walk Through Fire’ oder ‘Time To Kill The Night’ machen ordentlich Spaß, und Keyboard-Flächen sowie Background-Gesänge sorgen für einen vorherrschenden Achtziger- und AOR-Touch.

Wer Freude am Schmalz hat, wird mit den Balladen ‘Hurricane Love’ und ‘Viper’s Kiss’ (mit Bonnie Tyler-Einschlag) seine wahre Freude haben. Headbanger kommen mit dem Stampfer ‘To The Wall’, vor allem aber ‘Bitch Fire’ auf ihre Kosten – hier setzen Laurenne/Louhimo voll auf Judas Priest und lassen den Metal explodieren. Ein ganzes Album in diesem Stil wäre der Kracher!

