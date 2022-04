Das einst von dem 2011 verstorbenen Ex-Motörhead-Gitarristen Michael „Würzel“ Buston gegründete Projekt Leader Of Down legt mit THE SCREWTAPE LETTERS sein zweites Album vor. Nachdem das Debüt CASCADE INTO CHAOS (2018) noch stark von den Kompositionen und dem Motörhead-Spirit Würzels geprägt waren, orientiert sich der Nachfolger eher am klassischen Hard Rock, verzichtet auf eine Punk-Attitüde und unterstreicht dies auch mit einer „saubereren“ Produktion. Was klanglich ein Upgrade darstellen mag, kostet in der Charme-Kategorie Punkte (und das liegt nicht nur daran, dass Lemmy kurz vor seinem Tod noch Vocals zum Erstling beisteuerte).

Die Songs haben Dampf, laden Nacken und Knie zum Mitwippen ein, wirken aber auch überwiegend blass und farblos. Da hilft auch der Gastauftritt des ehemaligen Iron Maiden-Gitarristen Dennis Stratton auf der fix vorgetragenen Single-Auskopplung ‘Hitman’ wenig. Eher ein Album zum Nebenbeihören, denn Überraschungen und große Höhepunkte sucht man vergebens.

