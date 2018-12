Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung und der Autopsie von Oli Herbert sind veröffentlicht.

All That Remains-Gitarrist und Gründungsmitglied Oli Herbert wurde am 16. Oktober im Alter von 44 Jahren tot in einem Teich aufgefunden. Nachdem eine genaue Todesursache bisher noch unbekannt gewesen ist, gab Olis Ehefrau Beth nun die Ergebnisse der toxikologisches Untersuchung bekannt: "Guten Morgen, hier ist Beth. Und in der Tat ist es ein guter Morgen. Die Ergebnisse der Toxikologie sind da und somit ebenso die offizielle Todesursache meines Mannes. Todesursache: Ertrinken Toxikologie: Oli hat sich offenbar selbst wegen manischer Depression behandelt, die seit mehreren Generationen in seiner Familie herrscht. In seinem Körper wurden Antidepressiva und ein Schlafmittel gefunden. Die in seinem…