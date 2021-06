Zehn Jahre nach ihrem Debüt und sechs nach FOLLOW TO SURVIVE gehen die Hamburger in die dritte Albumrunde – und zeigen in Sachen geradliniger, moderner Rock-Darbietung keine Ermüdungserscheinungen. Mag der Titel des Openers auch bei Kiss entlehnt sein, ist Loffts ‘Lick It Up’ keineswegs im Quetschflaschensegment sexuell anzüglicher Glam Metal-Großväter anzusiedeln. Vielmehr präsentieren die Hanseaten hierauf und dem Rest der Platte pumpende Alternative Rock-Power mit leicht metallischem Anschlag. Klischeefallen werden dabei sicher umschifft und selbst, wenn es mal krachlederner oder frickeliger wird, das Element der Eingängigkeit nie vernachlässigt.

Dabei ist die vermutlich größte Überraschung der Titel-Track, der es tatsächlich schafft, in eine Creed-nahe Kraftballade ein Quäntchen Queensrÿche zu quetschen. Gut, den Clawfinger-/Captain Jack-Ausrutscher von ‘Swap For A Good Time, in dem sich der ansonsten stimmlich charakter­starke Sänger Torger Neuhaus an einem kurzen Sprechgesangs-Part aus den Neunzigern versucht, hätte es vielleicht nicht gebraucht. Aber das rücken ein Schwinger wie ‘Ten Feet Tall’ oder die Hook-Haken von ‘The Warning’ ganz schnell wieder gerade.

***

***