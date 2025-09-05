Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mad Dogs THE FUTURE IS NOW

Retro Rock, Go Down (11 Songs / VÖ: 5.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
3.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Auch wenn Classic Rock- (und Soul-)Kenner bei dem Band-Namen anderes vermuten mögen, sind bei dieser Gruppe keinerlei Engländer, sondern ausschließlich Italiener involviert. Und auch sonst hat das Quartett mit Joe Cockers legendärer Tour- und Live-Albumauslese MAD DOGS & ENGLISHMEN (1970) nicht viel gemein. Außer dem Hang zu fremden Song-Federn und einer ursprünglichen Rock-Liebe vielleicht, die in diesem Fall allerdings arg Hellacopters-hörig ausfällt und die Ära Robert Dahlqvists feiert. Mögen sich die vier Musiker aus ­Macerata auch nur für vier Tracks den Luxus (und hörbaren musikalischen Mehrwert) eines externen Organisten gönnen, sind Songwriting, Sound, Attitüde und Synchronsaitenarbeit doch unverkennbar von den Schweden abgeguckt. Womit der größte Kritikpunkt – das weitgehende Fehlen von musikalischer Eigenständigkeit – in Bezug auf die Band und ihr drittes Album konstatiert wäre. Davon abgesehen machen Mad Dogs bei ihrem Plagiatsprojekt einen ziemlich guten und auch authentisch anmutenden Job und lassen lässig allerhand abgehangene Action-Rock-Hymnen vom Stapel. Somit sind letztlich Hellacopters-Fans vor die Entscheidung gestellt, abwägen zu müssen, ob ihr Royale-Rock-Heißhunger durch ein Schweden-Rock-Surrogat gestillt werden kann, welches – hypothetisch – ­potenzielles B-Seiten-Material ihrer Lieblinge abliefert.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Brent Hinds: Polizeibericht liefert weitere Details zum Tod
Brent Hinds mit Mastodon @ Summer Breeze 2016
Dank eines Polizeiberichts liegen nun weitere Einzelheiten über den Unfall vor, bei dem Ex-Mastodon-Musiker Brent Hinds ums Leben kam.
Brent Hinds kam bekanntlich am 20. August bei einem Motorradunfall ums Leben. Bislang war bekannt, dass eine BMW-Fahrerin dem ehemaligen Mastodon-Lead-Gitarrist auf seiner Harley-Davidson die Vorfahrt nicht gewährte, während sie links abbog. Nun gab es einen Bericht des Atlanta Police Department einzusehen. Schnell gefahren Demnach hat die Lenkerin des BMWs angegeben, sie sei "sicher, dass die Ampel grün" war, als sie abbog. Jedoch gab ein anderer Zeuge an, er habe zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf die Ampel geschaut und gesehen, dass sie rot war. Dieser sowie ein weiterer Zeuge sagten, Brent Hinds sei "schnell gefahren", als der Unfall geschah. Des…
Weiterlesen
Zur Startseite