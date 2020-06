Magnus Karlsson’s Free Fall WE ARE THE NIGHT

Dass der Schwede Magnus Karlsson (unter anderem Primal Fear) ein heraus­ragender Musiker und Komponist ist, steht nicht erst seit dem Start seines Soloprojekts Free Fall (2011) fest. WE ARE THE NIGHT ist das dritte Werk unter diesem Banner und beglückt Freunde von melodischem Heavy Metal und starken Stimmen mit einer exzellenten Gästeriege und einer harmonischen Stunde mit richtig guten Songs (darunter ein Instrumental). Dabei kombiniert Karlsson seine gelungenen Komposi­tionen mit bekannten Gästen wie Noora Louhimo (balladesk: ‘Queen Of Fire’), Ronnie Romero (hittig: ‘One By One’) oder Tony Martin (etwas drucklos im fetzigen ‘Temples And Towers’; besser in der Ballade ‘Far From Over’).

Oft genug glänzen aber auch weniger bekannte, doch begnadete Sänger wie Dino Jelusick (Trans-Siberian Orchestra) und Renan Zonta (‘Kingdom Falls’ und ‘Dreams And Scars’ klingen wie Avantasia mit Jørn Lande). Richtig stark machen WE ARE THE NIGHT das große Miteinander und der durchgehend epische Klang – ob in mitreißenden, berührenden oder sanft umschmeichelnden Stücken. Ein echtes Fest für Melodieliebhaber!

