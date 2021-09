LEAVE ME THE ASHES OF THE EARTH

Frei nach den Garbage-Hit ‘Only Happy When It Rains’ verwursten die Misanthropen von der britischen Nordostküste weiterhin die Ödnis ihrer Heimatstadt Kingston Upon Hull. Und das kratzt ganz schön im Gehörgang, denn während der Coronapandemie haben sich vielleicht sogar noch mehr inneres Elend, Menschenhass und Weltmüdigkeit als sonst bei der Band angestaut. Außerdem spielt das Quintett nicht den handelsüblichen monotonen Sludge, sondern reichert ihn mit ordentlichen Schüssen Black Metal und Grindcore an.

Man stelle sich vor, Crowbar, Nails, Napalm Death und Converge verbrächten eine ausschweifende Nacht im Swingerclub – und bekämen als Andenken ihr musikalisches Baby Mastiff mit nach Hause. Wie ihre Eltern im Geiste, zerficken auch die Herren Hodge, Lee, Johnson, Dolby und Shepherd alles, was sich ihnen in den Weg stellt – auf rein metallische Art und Weise, versteht sich. Dafür muss man gewiss in Stimmung sein, aber der Herbst klopft ja schon an die Haustür.

