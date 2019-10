Der frühere Anthrax-Sänger Dan Nelson wurde in New York verhaftet, weil er angeblich einen 74-jährigen Mann geschlagen hat.

Update: Anwalt Marc Isaak, der den ehemaligen Anthrax-Sängers Dan Nelson bereits in einem früheren Prozess vertreten hatte, äußerte sich gegenüber New York Daily News zu den Vorwürfen. Er sagte: "Ich habe das Video gesehen und was dort gesagt wird, ist nicht korrekt. Es gab keine blutigen Auseinandersetzungen. Das ist völlig falsch." (via Loudwire) Der 43-jährige einstige Anthrax-Sänger Dan Nelson hat der New York Post zufolge am 30. August gegen 23 Uhr im Aloft New York LaGuardia Airport in East Elmhurst einem älteren Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Grund dafür sei eine Frage des Opfers gewesen, die Nelson ziemlich wütend gemacht haben…