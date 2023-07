THE FRONT LINES OF GOOD TIMES VOL. 1

MF Ruckus aus Colorado melden sich nach einiger Zeit mit einem neuen Album zurück. THE FRONT LINES OF GOOD TIMES VOL. 1 ist schon seit 2017 in Arbeit, die Band wurde aber immer wieder durch verschiedene Schicksals­schläge aufgehalten. 2023 erblickt es endlich das Licht der Welt. Fans dürften die Lieder darauf kennen, denn jedes einzelne wurde bereits als Single veröffentlicht. Das Album beginnt mit dem Titel-Track. Der Song ist ein Tribut an verstorbene Rock-Legenden wie Lemmy Kilmister, David Bowie oder Bon Scott, die alle namentlich im Lied genannt werden. Weiter geht es mit dem Kracher ‘Acropolis Now’, der den Hörer mit zügigem Rhythmus und feurigem Gesang mitreißt. Tracks wie zum Beispiel ‘Be Cool’, ‘You Only Live Forever’ oder ‘Insect Swarm’ sind zwar alle kürzer als drei Minuten, bieten aber eine umso nachdrück­lichere Ladung Rock und Metal.

Groovigen Rock’n’Roll gibt es in ‘Polly Anne Marie’, während Lieder wie ‘Equilibrium’, ‘Making A Killing’ oder ‘It’s A Mess’ eher für klassischen Heavy Metal zuständig sind. Der Titel, der auf THE FRONT LINES OF GOOD TIMES VOL. 1 komplett aus der Reihe tanzt, ist ‘Someday (I’ll Be Better Than You)’. Die Band beweist, dass sie ihren Humor trotz Hürden nicht verloren hat, indem sie die Hörer mit einem reinen Country-Song überrascht. MF Ruckus haben klargemacht, dass sie sich nicht unter­kriegen lassen und erwecken die Hoffnung auf ein baldiges Wieder­-

sehen.

***

