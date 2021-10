Mit ihrem vorzüglichen Vorgänger NO COMFORT haben die drei Göteborger schon einen echten Meilenstein des zeitgenössischen Doom angereicht. Da sollte man meinen: Das ist schwer zu toppen. Doch zum Glück haben Frontmann und Gitarrist Thomas V Jäger, Schlagzeuger Esben Willems und Bassist Mika Häkki auch noch ein Wörtchen mitzureden. Direkt der melancholisch-melodisch mäandernde und doch pumpende Opener ‘The Weary’ verdeutlicht, dass es Monolord geschafft haben, tatsächlich noch mal eine Schippe draufzulegen.

Wie das schwedische Trio seine Songs strickt, vermag es zurzeit keine andere Kapelle. YOUR TIME TO SHINE kommt wie ein Bastard daher, der in einem dreckigen One-Night-Stand von Pallbearer und Red Fang gezeugt wurde. ‘I’ll Be Damned’ versprüht einerseits klassische Doom-Vibes, hält aber ebenfalls diese unheimlich umarmenden Gitarrenlinien bereit. Mehr davon, bitte! Im Titel-Track und bei ‘The Siren Of Yersinia’, die zusammen fast zwanzig Minuten lang wummern, toben sich die Skandinavier ausgiebig aus. So stellt der Herbst 2021 ohne Zweifel die Zeit dar, in der Monolord glänzen.

