Michael Kiske scheint sich in der aktuellen Helloween-Besetzung wohlzufühlen. In einem Interview schwärmte er vom geteilten Gesang und dem Arbeitsprozess am neuen Album.

Helloween kündigten vor einigen Monaten an, dass sie bereits an einem Nachfolger für ihr 2021 erschienenes Band-betiteltes Album arbeiten. Sänger Michael Kiske plauderte nun mit dem australischen Magazin Metal-Roos über den aktuellen Stand der Dinge. Arbeit am neuen Helloween-Album geht gut voran „Das Album ist schon ziemlich weit“, sagt der Hamburger. „Wir haben jede Menge Songs am Start. Mit unseren zwei Hauptsängern – und einem halben dazu – probieren wir aus, was am besten funktioniert. Das macht echt Spaß. Schon beim letzten Album war es so. Dennis Ward, der sozusagen der kreative Produzent ist, hilft uns im Prozess. Der Typ…