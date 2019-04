Am heutigen 28. März 2019 um 18 Uhr erscheint das neue Rammstein-Video ‘Deutschland’. Die Stimmung wurde bereits mit einem Teaser angeheizt. Jetzt wissen wir, wann das neue ALbum erscheint!

Nun ist es also offiziell: Am 28.3.2019 um 18 Uhr feierte der neue Rammstein-Song auf dem Band-eigenen YouTube-Channel seine Premiere! https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc Das neue Rammstein-Album wird den Namen der Band tragen: das siebte Album RAMMSTEIN wird am 17. Mai 2019 erscheinen. [Meldung vom 27.03.2019] Es dürfte sich herumgesprochen haben: Rammstein haben am Donnerstag – also morgen – etwas vor, metal-hammer.de berichtete. Nun steigern die sechs Metaller die Neugier von Fans und Medien weiter. Man ist fast geneigt zu schreiben: ins Unermessliche. Das jüngste Appetithäppchen das uns Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider und Christian "Flake" Lorenz vor die…