Vielleicht hat der ein oder andere Metalhead, der auf Achtziger-Heavy Metal steht, bereits von ­Mystery Blue gehört und sie für mehr oder weniger gut befunden. Noch nicht gehört? Nicht schlimm! Für all jene, denen die fünfköpfige Combo rund um Frontfrau Nathalie Geyer möglicherweise kein Begriff ist: Die (sogenannte) „True Metal Band“ aus Straßburg wartet mit ihrem inzwischen achten Studioalbum auf. Eigentlich lässt sich 8RED auch ziemlich schnell zusammenfassen: ein (trotz 37 Jahren Band-Bestehens) etwas unbeholfener Versuch, sich Größen wie Iron Maiden, Judas Priest et cetera anzunähern – akustisch wie stilistisch, nur eben mit weiblicher Stimme.

Es wird nichts Neues oder gar Revolutionäres dargeboten; lediglich bodenständiger, leicht schrammeliger Heavy Metal mit hier und da mal einem flotten Gitarrensolo oder solider Arbeit am Schlagzeug. Ansonsten bietet 8RED nicht viele Überraschungen: Titel wie ‘Legions Of Metal’ oder ‘Vikings Of Modern Times’ wirken leider etwas ausgelutscht und fast schon langweilig. In Zukunft also gerne etwas mehr Mut zu mehr Kreativität!