Die 70000 Tons Of Metal muss anders als ursprünglich geplante ohne Robin McAuley stattfinden. Der Michael Schenker Fest-Sänger erlitt eine Blutvergiftung.

Kürzlich stach die 70000 Tons Of Metal-Cruise in See. Als dort auftretender Act ist Michael Schenker Fest sogar doppelt eingeplant. Leider muss die Band jedoch ohne ihren Sänger Robin McAuley auftreten. Der Musiker erlitt nämlich eine Sepsis, eine gefährliche Entzündung des Organismus, die zu Organversagen und sogar zum Tod führen kann. Die Nachricht von McAuleys Erkrankung wurde in einem Social-Media-Beitrag der 70000 Tons Of Metal-Organisatoren bekannt. Demnach sei der Sänger bereits auf dem Weg zum Flughafen gewesen, als es ihm plötzlich sehr schlecht ging und er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wo man die Diagnose stellte. Michael Schenker Fest wird aber…