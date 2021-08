Nytt Land stoßen in die gleichen Hörner wie Heilung – und wo sich schon die großen Vorbilder je nach Sichtweise durch faszinierend-meditativen Folk oder unfassbar anstrengenden Ethno-Singsang auszeichnen, schaffen es die Russen noch massiver, zu nerven. ‘The Birth Of A Shaman’ ist die Nytt Land-Variante von ‘Hamrer Hippyer’ – was unfreiwillige Lustigkeit angeht. Berliner Sommerausflügler fühlen sich beim skandierten „Die Lanke! Die Lanke!“ an den Badesee im Südwesten versetzt. Ansonsten flötet, trommelt, rasselt und singsangt es, dass der innere Schamane tanzt.

RITUAL bei Amazon

Hand- und mundwerklich ist das nicht schlecht, und Nummern wie ‘Dead Man’s Dance’ erinnern auch mal an liebgewonnene Eluveitie-Balladen. Wer aber weder etwas mit Räucher­stäbchenatmosphäre anfangen kann noch Ethnologie studiert, hechtet immer wieder zur Skip-Taste, wenn der nächste Kehlkopfgesang droht.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***