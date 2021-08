Fans von Heilung aufgemerkt! Nytt Land kommen angetrommelt und machen den gehypten Scha­manen ordentlich Konkurrenz. Bereits seit 2013 bewegt sich die russische Formation in musikalisch rituellen Gefilden, war bisher jedoch vermutlich nur Genre-Liebhabern ein Begriff. Dies könnte sich mit dem Label-Wechsel und den eindringlichen Klängen der aktuellen Scheibe ändern. Atmosphärisch und düster meditativ präsentieren Nytt Land ihr RITUAL und somit siebtes Studio­album. Thematisch wurde sich – wie soll es anders sein – an der Sagenwelt der alten Götter und Helden orientiert. Plakativ dafür stehen Nummern wie ‘The Fires Of Ragnarok’ oder ‘Svartravn’, welche sowohl inhaltlich als auch klanglich die Richtung weisen. Von mystischen Percussion-Tönen dominiert, leitet die Titelnummer ‘Ritual’ ebenjenes ein und entführt die Hörerschaft auf eine spirituelle Reise in die nordische und alte sibirische Kultur.

So basiert beispielsweise ‘U-Gra’ auf einer alten Legende der Chanten (ein Eingeborenenstamm in Westsibirien) und deren Schutzgeistern. Musikalisch wird, wie schon bei CVLT (2020) oder ODAL (2018), reichlich in die Traditionskiste gegriffen: Maultrommel, bereits erwähnte Perkussion, altertümliche Zupf- und Streich­instrumente sowie der beschwörende Kehlkopfgesang von Natasha „Baba Yaga“ Pakhalenko und Anatoly „Shaman“ Pakhalenko machen RITUAL zu einem besonderen Hörerlebnis für all jene, die sich in diesen Klanggefilden wohlfühlen.

