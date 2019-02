In unserer März-Titelstory befassen wir uns ausführlich mit dem extrem VÖ-starken Frühjahr 2019. Dazu einen Vorabdruck des Buchs von K.K. Downing und vieles mehr.

Harter Winter Welch grandioser Auftakt! 2019 ist musikalisch betrachtet schon jetzt ein unverzichtbares Hammerjahr! Aufgrund des nicht zu verleugnenden Großaufkommens wichtiger aktueller Veröffentlichungen präsentieren wir euch diesen Monat einen locker zusammengestellten Rundumschlag als Titelgeschichte und lassen die Protagonisten des harten Winters – Children Of Bodom, In Flames, Overkill, unsere Soundcheck-Sieger Candlemass und Dream Theater – in ausführlichen Gesprächen und Porträts zu Wort kommen. Maximalmetallische Vollbedienung! K.K. Downing Der ehemalige Judas Priest-Gitarrist hat eine Autobiografie verfasst. Lest hier eine Kostprobe aus ‘Leather Rebel’. ‘Lords Of Chaos’ Regisseur Jonas Åkerlund verfilmte das große Drama des norwegischen Black Metal. Viel Stoff zur Diskussion!…