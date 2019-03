Bei der Kunst ist kein Einsatz zu hoch. So haben es Slipknot gehalten, so halten sie es auch heute noch. Wie ein Foto einer blutigen Snare-Drum beweist.

"Immer mitten in die Fresse rein!", sangen nicht nur Die Ärzte, das geht auch locker als das inoffizielle musikalische Motto von Slipknot durch. Das neunköpfige Metal-Ungetüm liebt es hart, lässt es krachen und haut auch bei den Aufnahmen zum neuen Album derbe auf die Pauken. Und das nicht nur sprichwörtlich! Wie ein Instagram-Post des 2014 zur Band gestoßenen Schlagzeugers Jay Weinberg belegt, bluten Slipknot für ihre Musik. Beziehungsweise vor allem Weinberg. Auf dem Foto (siehe unten) sieht man eine Snare-Drum, die mit Blutspritzern übersät ist, sowie einen angeknacksten Drumstick. Jay schrieb dazu: "Falls ihr euch fragen solltet, was für eine…