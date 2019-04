Ein rasender Sturm zieht auf, fegt erbarmungslos umher und schüttelt den Gehörgang einmal richtig fett durch. Once Awake treffen mit dem Titel ihres zweiten Albums INSIDE THE STORM den Nagel auf den Kopf – denn der Hörer findet sich inmitten dieser Naturgewalt wieder, während er den Klängen der Band aus Bergen lauscht. Wie schon auf ihrem Debüt EVER SO COLD (2017) vermengen die fünf Norweger modernen Death Metal mit Djent-, Groove- und Hardcore-Einschlägen. Kleinere Spielereien und Feinheiten im Schlagzeug- und Gitarrenspiel kamen hinzu; der Kern ist geblieben. Produktionstechnisch auf hohem Niveau, bietet die Platte haufenweise Wut; allem voran zum Ausdruck gebracht durch aggressive Growls.

Hin und wieder ruhige Töne (wie etwa im Opener ‘In The Grasp’ oder ‘Live Life On’) werden wenig später stets gnadenlos beiseitegeballert. Stattdessen regieren Raserei und Haudrauf. Häufige Tempowechsel und musikalische Eindrücke im Überfluss lassen die Stücke leider oft unruhig wirken (‘Inside The Storm’, ‘Cynical Era’). Starke Momente sind dennoch vorhanden; so überzeugt ‘Live Life On’ durch seinen eingängigen Mitgröl-Refrain oder ‘The Faded’ durch Atmosphäre mit einem Hauch Dramatik. Das Instrumentalstück ‘The Eye’ nimmt schließlich die Aufregung, bildet einen harmonischen Ausklang und lässt den Sturm zum Lüftchen werden. Once Awake sind mit INSIDE THE STORM auf einem guten Weg – der große Wow-Effekt bleibt jedoch aus.