Wer aktuell auf der Suche nach einer weiblichen Growl-Röhre ist, kommt an Lauren Hart kaum vorbei. Die Once Human-Frontfrau entlockt ihren Stimmbändern Töne, mit denen man die Zehennägel von Godzilla pediküren könnte. Bandchef und Gitarrist Logan Mader (der ehemalige Band-Kollege von Mader, Machine Head-Macher Robb Flynn, gibt sich auf ‘Deadlock’ die Ehre) zaubert seiner Sängerin einen überaus abwechslungsreichen Klangteppich, der irgendwo zwischen Thrash, Djent, Death und Doom angelegt ist und entsprechend nur vage als Modern Metal bezeichnet werden kann.

Manches von SCAR WEAVER wirkt musikalisch zu verkopft, die zahlreichen Ecken und Kanten können schnell zum Stolperstein mutieren. Auf der anderen Seite ist dies genau das, was Once ­Human von anderen Modern Metal-Bands absetzt: Der Wille, es dem Hörer eben nicht zu einfach zu machen, sondern mit allerlei Eskapaden und Denksportaufgaben langfristig zu unterhalten. Dies ist in den Zeiten, in denen der Stream ab 30 Sekunden abgerechnet wird (und die Hörgewohnheiten entsprechend sind), allein schon einen halben Bonuspunkt wert.

