Metallica haben in Zoom-Konferenzen über 10 neue Stücke geschrieben. Zudem ist sich James Hetfield noch nicht sicher, ob er sich impfen lassen will.

Das neue Metallica-Album nimmt langsam deutlichere Konturen an. Dies hat Frontmann und Gitarrist James Hetfield im "The Fierce Life"-Podcast ausgeplaudert (siehe Video unten). "Hoffentlich wird es ein neues Album", sagte "Papa Het" auf die Frage, was die Band mit dem neu komponierten Material vorhat. "Wie auch immer du es heute nennen willst. Ich denke, es ist ein Album, eine CD, eine Gruppe Songs, eine Kollektion, ein Stream oder wie auch immer, du deine Musik heutzutage kriegst. Aber ja, ein Haufen Songs. Wir haben eine ganze Menge Songs geschrieben. Also werden wir erst einmal schauen, welche davon wir mögen, und dann bringen…