Beim Rocklahoma Festival am vergangenen Wochenende hat Slipknot-Sänger Corey Taylor seine neue, gruselige Maske vorgestellt.

Anderthalb Jahre lang standen Slipknot auf keiner Konzertbühne -- Corona sei Dank. Doch damit ist nun Schluss. So spielten die Alternative-Metaller am vergangenen Samstag, den 4. September 2021 ihre erste Show seit 18 Monaten. Der Auftritt fand beim Rocklahoma Festival in Pryor, Oklahoma statt. Und wie es sich für solch einen besonderen Gig gehört, hat sich Frontmann Corey Taylor etwas Besonderes dafür einfallen lassen. Echt verstörend So stellte der 47-Jährige beim Konzert am Wochenende seine neue Maske zur Schau (siehe Bilder unten). An Selbiger hat er in den letzten Monaten intensiv gearbeitet -- wahrscheinlich erneut mit Special Effects-Legende Tom Savani.…