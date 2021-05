BURN IN THE FLOOD

Our Hollow, Our Home

Our Hollow, Our Home

BURN IN THE FLOOD könnte als Definition des Metalcore schlechthin durchgehen, wenn es diese nicht schon zigfach geben würde. Man höre etwa den Song ‘Overcast’: Schlagzeug und Gitarre spielen gedämpft das Intro ein, das natürlich anschließend nochmals in voller Lautstärke erklingt. Es folgen vertrackte Rhythmen in der Strophe mit tiefen Growls und lautem Sprechgesang. Anschließend kommt im Refrain das Gegenstück, das auf klare Eingängigkeit setzt und stimmlich A Day To Remember gleicht. Nach Wiederholung des Ganzen folgt ein ruhiger Zwischen-Part, der noch ein wenig N’Sync einstreut, bevor es wieder in den Refrain geht, den man nun auch mitpfeifen kann.

Nicht falsch verstehen: Our Hollow, Our Home machen im Prinzip alles richtig! Ihr neues Werk ist, wie auch seine Vorgänger, gut produziert, am Sound ist nichts auszusetzen, und der Breakdown etwa in ‘Remember Me’ ist ein Killer. Aber man wusste eben schon lange vorher, dass dieser kommt. Man sitzt in seinem Sessel, streichelt seine weiße Katze und begrüßt jede Passage mit den Worten: „Ich habe Sie erwartet.“ Eine kleine Überraschung könnte hier einiges bewirken. Treuen Metalcore-Anhängern wird das Album trotzdem Freude bereiten können.

