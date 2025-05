Von den tschechischen Death-Metallern Pandemia hatte man einige Jahre lang nichts gehört: Das letzte Album datiert auf 2015, ausgerechnet während der Pandemie kehrte jedoch der 2005 ausgestiegene Gründungsgitarrist Alex Marek zurück und unterstützt das Quartett um Co-Gründer Jaroslav „Jarda“ Friedrich nun auf dem pünktlich zum 30. Jubiläum erscheinenden Sechstwerk. Dieses beginnt mit dem Instrumental ‘Depths’, das mehr wie ein gesangloser Zweiminüter als ein atmosphärisches Intro wirkt – für mehr klangliche Abwechslung sorgt später das Intermezzo ‘Catalepsy’.

DARKENED DEVOTION bei Amazon

Davon abgesehen arbeiten sich Pandemia – angepeitscht von den düsteren Growls von Jirka Krš – durch unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen (divers: ‘Heights Of Your Fear’) und offerieren soliden Old School-Death Metal ohne große Höhepunkte oder gar Ausbrüche. Zu den besten Nummern zählen wüste Attacken wie ‘Nightmare Paradox’ oder ‘Sleep Paralysis’; echte Ohrwürmer oder Hits stechen nicht hervor. Mit derartiger Standardkost schwimmt DARKENED DEVOTION in der aktuellen Death Metal-Schwemme mit, kann sich aber nicht davon absetzen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***