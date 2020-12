Eines der Highlights der 2018er-Tour von Myles Kennedy war die Cover-Version von ‘The Trooper’. Der Sänger verrät seine Beweggründe.

Jüngst gab Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy für SiriusXM die Akustik-Cover-Version von Iron Maidens ‘The Trooper’ zum Besten (siehe unten). Bevor er den Song spielt, erklärt Kennedy seine Beweggründe dafür. Die Idee dazu entstand während der Tournee zu seinem Soloalbum YEAR OF THE TIGER (2018), bei welcher das ‘The Trooper’-Cover zum Fan-Liebling avancierte. "Die Tour führte mich durch die USA, Europa, Südafrika. Das war fantastisch und ich hatte jede Menge Spaß dabei", so Myles Kennedy rückblickend auf das Jahr 2018. "Ich spielte Songs aus meiner gesamten Karriere, dazu habe ich ein paar Cover-Versionen in das Set gestreut. Und ein Song war…