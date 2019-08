Enttäuschte Fans aufgepasst: CURSE THESE METAL HANDS klingt mehr nach Baroness als deren neuestes Album GOLD & GREY. Zugegeben: primär nach Baroness zu RED- und BLUE-Zeiten, in den Klar-Parts blitzen aber auch immer wieder PURPLE-Anleihen durch. Es gibt nur vier Titel auf dieser Veröffent­lichung, doch mehr braucht es nicht. ‘High Spirits’, ‘The Pall’, ‘Endeavour’ und ‘Sunday’ sind heavy as fuck, irgendwie melancholisch, und doch unverschämt fröhlich auf ihre Art.

Hinter der Zusammenarbeit stehen nicht beide Bands in voller Besetzung: Die beiden Gitarristen von Conjurer treffen drei Fünftel von Pijn, namentlich Joe Clayton an Klampfe Nummer drei, Nick Watmough am Schlagzeug und Luke Rees am Bass. Angeblich haben alle fünf Gesang beigesteuert – in welchem Maß, wird sich zeigen, falls es zu einer Live-Umsetzung kommen sollte. Falls nicht, wäre zumindest ein Nachfolger zum Album wünschenswert. Diese Kombination hat großes Potenzial und weiß zu überraschen.