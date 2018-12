Thomas Huber ist ebenso wie sein Bruder Alexander eine Legende des Extremkletterns. Wer die Filme ‘Am Limit’ (2007) oder ‘Die Huberbuam 3 D’ (2011) gesehen hat, weiß, welch atemberaubendes Talent, extreme Härte gegen sich selbst und authentische Persönlichkeit sich in diesem Gen-Pool vereint haben. Auf Plastic Surgery Disaster (wohl zu Ehren der Dead Kennedys so getauft, deren zweites Album von 1982 diesen Namen trägt) tauscht der ältere Bruder Thomas das Kletterseil gegen ein Mikrofonkabel. Im Hintergrund lärmt Stoner Rock, wie man ihn von Anfang/Mitte der Neunziger Jahre kennt: wild, treibend, manchmal auch schräg und mit Elementen aus der alternativen Ecke (Queens Of The Stone Age versuchen sich an einem ähnlichen Ansatz).

Dieses Debüt zeigt musikalisch echte Kante, verzichtet aber im Gegenzug auch darauf, sonderlich einladend zu wirken. Dieser Eindruck geht auch auf den Gesang von Thomas Huber zurück, dem man speziell in den nicht aggressiven Momenten die fehlende Routine anmerkt. Mit professioneller Unterstützung geht in Bezug auf Ausdruck, Intonation und Selbstbewusstsein bestimmt noch mehr. Für eine erste Scheibe ist DESIRE aber mehr als ordentlich.