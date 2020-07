Die schweizerischen Thrasher Poltergeist teilen das Schicksal ihrer Landsmänner Coroner: Die Kritiker zeigen sich oft begeistert, aber der ganz große Durchbruch will einfach nicht gelingen. Trotzdem geben beide Bands nicht auf und sind nach einer längeren Pause erneut am Start. Poltergeist existieren seit 2016 wieder und veröffentlichen mit FEATHER OF TRUTH das zweite starke Album nach ihrem Comeback. Gitarrist V.O. Pulver schüttelt sich die eingängigen Riffs im Dutzend aus dem Ärmel, während Sänger André Grieder (der 1989 für kurze Zeit bei Destruction am Mikro stand) die Nummern mit seinem unverwechselbarem Organ veredelt.

Das an Flotsam And Jetsam erinnernde ‘Saturday Night’s Alright For Rockin’’, das eingängige ‘The Godz Of The Seven Rays’, der flotte Thrasher ‘The Culling’ oder das mit melodischen Gitarrenläufen überzeugende ‘Thin Blue Line’ sind über jeden Zweifel erhaben und sollten Anhängern des europäischen Thrash Metal die ein oder andere Pommesgabel wert sein. Eine glasklare Produktion, Meister Pulver saß natürlich selbst an den Reglern, ist Ehrensache.

