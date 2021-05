Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 30.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Poverty's No Crime und Autumn Bride.

Evile Nach dem Abgang von Sänger/Rhythmusgitarrist Matt Drake übernimmt dessen (zwischendurch ebenfalls ausgestiegener) Bruder und Lead-Gitarrist Ol Drake auf dem fünften Album HELL UNLEASHED den Gesang – und liefert brutal ab! Sein tiefes, leicht an Chuck Billy erinnerndes Röhren passt bestens zum... (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=lznVHKZn_YI Vreid Zwar versetzt das Quartett seinen atmosphärischen Black Metal mit diversen instrumental erzeugten Spielereien, einem klar intonierten Stück (‘Dazed And Reduced’) sowie experimentellen Passagen wie dem von Frauenstimmen begleiteten, später Jam-artigen ‘Into The Mountains’ – all das fügt sich jedoch passend ins Gesamtbild ein und... (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=JydaB8G2bbk Gojira Die Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu…