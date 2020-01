Mit A SILENT SOUL SCREAMS LOUD vollenden Pyogenesis nach etwas mehr als vier Jahren ihre Albumtrilogie rund um die technischen, gesellschaftlichen und (geistes-)wissenschaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts. Was sich so trocken liest, haben sie von Beginn an erfolgreich in mitreißende Songs zwischen Alternative Rock und Melodic Death Metal gepackt, und drehen zum Finale noch mal richtig auf. In ‘Mother Bohemia’ drehen sie Bedrˇich Smetanas ‘Die Moldau’ mit todesmetallischen Mitteln auf links, der Zweiteiler ‘I Can’t Breathe’ liebäugelt mit epischen Doom- und Heavy Metal-Elementen, und im düster groovenden ‘Modern Prometheus’ ruft Sänger Flo V. Schwarz seinen Lord Of The Lost-Kollegen Chris Harms zur Verstärkung.

A SILENT SOUL SCREAMS LOUD bei Amazon

‘The Capital (A Silent Soul Screams Loud)’ arbeitet sich gar an Karl Marx’ Hauptwerk ab – schwere Kost, die den Hörer in 14 Minuten durch allerlei Höhen, Tiefen, heftige und traumtänzelnde Passagen führt. Ein jeder Song verbindet vortrefflich Härte und Melancholie miteinander und atmet dabei die Aufbruchstimmung der alten Zeit. Dabei passiert allerdings so viel, dass der Zugang nicht immer ganz einfach ist. Pyogenesis-Anhänger und Fans ambitionierten und vielschichtigen Alternative Metals kommen allerdings voll auf ihre Kosten!